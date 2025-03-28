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        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde gümrük kaçağı 27 cep telefonu ile çeşitli taklit markalarda 240 tişört ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:11
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        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde gümrük kaçağı 27 cep telefonu ile çeşitli taklit markalarda 240 tişört ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan ilçesinde kaçakçılık faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, ilçede yaptıkları operasyonlarda gümrük kaçağı 27 cep telefonu ile çeşitli taklit markalarda 240 tişört ele geçirdi, olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı.

        Şüphelilerden 2 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet, 1 şahsa ise "6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Malzemelere ise ilgili makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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