Erzurum'daki Hayır Çarşısı ihtiyaç sahibi aileleri sevindiriyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Hayır Çarşısı, ramazan ayında da gıda ve eşya yardımlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Büyükşehir Belediyesince açılan ve yardımseverlerden toplanan ev eşyası, konfeksiyon, züccaciye, beyaz eşya, gelinlik ve mobilya gibi ürünlerin bulunduğu Hayır Çarşısı, ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından yaklaşık 9 yıl önce Gülahmet semtinde ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin karşılanması için 500 metrekare kapalı alanda açılan Hayır Çarşısı'ndaki ürünlerin bir kısmı belediye bütçesinden, bir kısmı ise hayırseverlerin bağışlarıyla alınıyor.

Çarşıya gelen ihtiyaç sahipleriyle çeşitli nedenlerle ev eşyası zarar gören vatandaşlar, durumları yetkililerce araştırılıp, tespit edildikten sonra tüm ihtiyaçlarını alma imkanı buluyor.

Ramazanda günlük 100 aileye sıcak yemek, 10 bin aileye gıda yardımı ve gıda kartı dağıtılan çarşıda, 1000 aileye de giyim yardımı yapıldı.