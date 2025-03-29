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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da şehitliği ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programına katıldı, şehitliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:04
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da şehitliği ziyaret etti
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programına katıldı, şehitliği ziyaret etti.

        Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında ilk olarak Uzundere ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı, ilçe çarşısında esnafla sohbet etti.

        Kent merkezindeki Kars Kapı Şehitliği'nde kabirleri ziyaret eden Tekin, mezarlara karanfil bıraktı, burada Kur'an-ı Kerim okuyan bir çocuğu dinledi.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, burada basına kapalı programda partililerle bir araya geldi.

        Bakan Tekin, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek burada basın mensuplarıyla görüştü.

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