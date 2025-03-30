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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını Erzurum'daki Ulu Camii'de kıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize bu zulmü yapanları lanetliyorum. Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 08:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 08:26
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını Erzurum'daki Ulu Camii'de kıldı:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize bu zulmü yapanları lanetliyorum. Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.

        Bakan Tekin, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile tarihi Ulu Camii'de bayram namazını kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Tekin, bayramlaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin, toplumun ve milletin en önemli değerlerinden ve en mukaddes zamanlarımızdan birisi olan ramazan ayını sağlıkla, huzurla tamamlayıp bayrama eriştiklerini söyledi.

        Bayramların ülkenin, milletin birliği, beraberliği ve kardeşliği için çok önemli olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

        "Bayram vesilesiyle Allah'tan ülkemizde barışın, huzurun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin daim olmasını temenni ediyorum. Bize bugünleri sağlayan şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm altında mağdur bir pozisyonda olan bütün herkesin en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını, hürriyetlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize, bir kez daha huzurlarınızda, bu zulmü yapanları lanetliyorum. Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz inşallah."

        Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirterek, ramazan ayının başında çocuklara, ülkenin birliği ve beraberliğinin en önemli unsurlarından birisi olan bu tür güzel günlerin, güzel anların paylaşılması, gelecek kuşaklara aksettirilmesi için okullarda bir dizi etkinlik yapmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

        Okullarda bu anlamda yüz binlerce etkinlik yapıldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle bu etkinliklere katılan bütün öğrencilerimize, velilerimize ve bu etkinlikleri organize eden öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önemsiyorum, çünkü bu şekilde çocuklarımıza bunu öğretmezsek, kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberlik hukukunu geliştiremeyiz ve gelecek kuşaklara da aksettiremeyiz. İnşallah Bakanlık olarak çocuklarımıza bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyacakları, bu milletin bir ferdi olmanın gereğini yapacakları bir gelecek içinde yetişmelerini arzu ediyoruz. Allah bizleri nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlara eriştirsin. Hepinize hayırlı bayramlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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