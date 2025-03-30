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        Antrenör çift, atıcılıkta geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da antrenör Burak ve Zeynep Çağlar çifti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün poligonunda geleceğin şampiyon atıcılarını yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:05
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        Antrenör çift, atıcılıkta geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da antrenör Burak ve Zeynep Çağlar çifti, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün poligonunda geleceğin şampiyon atıcılarını yetiştiriyor.

        Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Takım Antrenörü Burak Çağlar ile eşi antrenör Zeynep Çağlar, 2016'dan beri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün poligonunda eğitim veriyor.

        Antrenör çift, Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra kentte 12 yaş üzeri bu işe yetenekli olanlara hafta içi antrenman yaptırıyor.

        Bu zamana kadar atıcılık camiasından Olimpik Milli Takıma, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine (TOHM) ve milli takıma çok sayıda sporcu kazandıran Çağlar çifti, yeni şampiyonlar yetiştirmek için yoğun çalışıyor.

        - 100'den fazla sporcu kazandırdılar

        Antrenör Burak Çağlar, AA muhabirine, Erzurum'daki atıcılık faaliyetlerini eşiyle sürdürdüklerini söyledi.

        Atıcılığın motor sporlarından sonraki en maliyetli ve pahalı branş olduğunu anlatan Çağlar, "Bu branş içinde havalı ve ateşli gibi çeşitli disiplinler var. Bunlar içinde en az maliyetli olan havalı branş, kalibreler büyüdükçe hem maliyet artıyor hem de yasalar işin içine giriyor. Bu nedenle havalı, en gelişmiş ve en fazla tercih edilendir. Uygulanabilirliği daha kolay." dedi.

        Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün son sistem teknolojiyle donatılan poligonunda sporculara hizmet verdiklerini ifade ederek, havalı tüfek için çok fazla ekipman gerektiğini belirtti.

        Bir sporcunun kullandığı elbise, ayakkabı, eldiven, tüfek ve ekipmanı ikinci sporcunun kullanmasının çok zor olduğuna dikkati çeken Çağlar, "O nedenle yüksek maliyetli ekipmanları sadece bir sporcu için kullanıyorsunuz. Ekipmanın maliyeti seviyesine göre değişebiliyor. İleri seviye sporcu için 1 milyon lira ekipmana çok rahat harcanabiliyor çünkü o seviyedeki rakipleri çok kaliteli ekipmanlarla yarışıyor." diye konuştu.

        Çağlar, 12 yaş üzeri keşfettikleri yetenekli sporcuları altyapıdan yetiştirdiklerini, sporcular içinde geçmişte atıcı olup bunu Erzurum'da devam ettirmek için üniversiteyi de Erzurum'da okuyanların bulunduğunu dile getirdi.

        Erzurum'un atıcılık konusundaki başarılarıyla son yıllarda öne çıktığını anlatan Çağlar, şunları kaydetti:

        "2016'dan beri bu işi yapıyoruz, yaklaşık 100'den fazla atıcılık camiasına sporcu kazandırdık. Bunlar içinde milli takım, olimpik sporcuları var. Hepsi kendi kategorisinde başarılı sporcu. Hedefimiz Türk atıcılığına hizmet etmek, çocuklarımızı dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda görmek."

        Çağlar, sporcularının yaklaşık 1 ay sonra başlayacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıp oradaki başarılarının ardından dünya müsabakalarında Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

        - Atıcıların hedef uluslararası başarılar

        Sporcu Muhammet Serhat Demir de atıcılık branşıyla 1 yıldır uğraştığını, nisan ayında Mersin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında derece almak istediğini ifade etti.

        Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi Elif Gülcan Doludizgin de 6 yıl önce Gümüşhane'de başladığı atıcılığa Erzurum'da devam ettiğini anlatarak, "Önümüzde Türkiye Şampiyonası var, milli takım baraj puanını atıp dünya kupasına gitmek istiyorum. Yoğun çalışıyoruz." dedi.

        Mersinli Elif Eda Çınar ise 7 yıldır bu sporla meşgul olduğu belirterek, "Üniversite için Erzurum'a geldim ve Burak hoca ile tanıştık. 1 ay önce Mersin'de Türkiye kupasında ikinci olarak derece aldım, Hırvatistan'a gittim orada 12'nci oldum. Şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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