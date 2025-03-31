Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 120, Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 76, Konaklı’da 70, Nemrut'ta 55, Kartalkaya'da 41, Hakkari'de 22, Uludağ'da ve Yıldız'da 20, Zigana'da 17, Yalnızçam'da 12, Hesarek'te 11, Gevaş Abalı'da 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
(GSY: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, MSY: Mevzi Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı)
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