Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 120 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 120, Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 76, Konaklı’da 70, Nemrut'ta 55, Kartalkaya'da 41, Hakkari'de 22, Uludağ'da ve Yıldız'da 20, Zigana'da 17, Yalnızçam'da 12, Hesarek'te 11, Gevaş Abalı'da 6 santimetre ölçüldü.

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