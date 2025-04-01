Vali Çiftçi ile kaymakamlar şehit aileleri ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Dirani Dinç ve Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Jandarma ve polis kontrol noktalarını da ziyaret eden Çiftçi, görevli personel ve sürücülerin bayramını tebrik etti.

Vali Çiftçi, geçen yıl Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti.

Burada şehitler için Kur'an'ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Çiftiçi'ye ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti.