28 Şubat'la yarım kalan hayali Kur'an-ı güzel okuma yarışmasındaki başarısıyla taçlandı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - 28 Şubat sürecinde katsayı uygulaması nedeniyle imam hatip lisesinden ayrılmak zorunda kalan ve bir süre ses sanatçılığı yapan Erzurumlu hafız müezzin Engin Şahin, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye üçüncülüğü başarısıyla dikkati çekti.

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat sürecinde çıkarılan katsayı uygulaması nedeniyle imam hatip lisesinden ayrılmak zorunda kalan Şahin, eğitimine Erzurum Atatürk Lisesi'nde devam etti.

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra katıldığı ses yarışmalarında derece elde eden ve TRT'de ses sanatçısı olan Şahin, ardından kendisi ile eşinin de hafız olması nedeniyle yarım kalan din görevlisi olma hayalini gerçekleştirmek için 2012 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı sınavlarına başvurdu.

Sınavda başarı sağlayıp Antalya Kepez'de müezzin olarak sevdiği mesleğe başlayan Şahin, Erzurum Palandöken Ebu İshak Cami'sinde görevini sürdürüyor.

- "Ödülü alırken gözlerim doldu"

Daha önce yaşadığı sıkıntılardan bahseden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu bize Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de gösteriyor. Bir zamanların Türkiyesi ile şimdiki Türkiye arasında dağlar kadar fark var. O zaman söyleselerdi ki devletin televizyonunda böyle bir yarışma yapılacak, hiç kimse inanmazdı. Aklımıza bile gelmezdi. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde çok şey değişti. Sahnede Cumhurbaşkanımızın elinden ödülü alırken gözlerim doldu, 'nereden nereye geldik' dedim. Ödülü aldığım zaman yıllar öncesine gittim. Duygulanmamak mümkün değil."

Şahin, bu tür yarışmaların çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerimize teşvik olsun diye, Kur'an'ın güzelliğini göstermek için bu yarışmanın olması gerekiyordu. Bu yarışmanın devlet televizyonunda yapılması müthiş bir şey. Gençlere çok güzel örnek oldu. 40 binin üzerinde insanın başvurduğundan bahsettiler. Bu başvuruların yarısından fazlası gençlerimiz. Bu çok güzel bir şey."