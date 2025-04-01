28 Şubat'la yarım kalan hayali Kur'an-ı güzel okuma yarışmasındaki başarısıyla taçlandı
TEVHİD FURKAN NEHRİ - 28 Şubat sürecinde katsayı uygulaması nedeniyle imam hatip lisesinden ayrılmak zorunda kalan ve bir süre ses sanatçılığı yapan Erzurumlu hafız müezzin Engin Şahin, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye üçüncülüğü başarısıyla dikkati çekti.
TEVHİD FURKAN NEHRİ - 28 Şubat sürecinde katsayı uygulaması nedeniyle imam hatip lisesinden ayrılmak zorunda kalan ve bir süre ses sanatçılığı yapan Erzurumlu hafız müezzin Engin Şahin, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'ndaki Türkiye üçüncülüğü başarısıyla dikkati çekti.
Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat sürecinde çıkarılan katsayı uygulaması nedeniyle imam hatip lisesinden ayrılmak zorunda kalan Şahin, eğitimine Erzurum Atatürk Lisesi'nde devam etti.
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra katıldığı ses yarışmalarında derece elde eden ve TRT'de ses sanatçısı olan Şahin, ardından kendisi ile eşinin de hafız olması nedeniyle yarım kalan din görevlisi olma hayalini gerçekleştirmek için 2012 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı sınavlarına başvurdu.
Sınavda başarı sağlayıp Antalya Kepez'de müezzin olarak sevdiği mesleğe başlayan Şahin, Erzurum Palandöken Ebu İshak Cami'sinde görevini sürdürüyor.
- Aynı stüdyoda ikinci ödülü
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Şahin, 28 Şubat'ın yarım bıraktığı hayatında başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Ses sanatçılığı yaptığı dönemde, TRT'nin 2003 yılında TRT Arı Stüdyoları'nda düzenlediği bir ses yarışmasında Türkiye 3'üncüsü olan Şahin, aynı stüdyoda 22 yıl sonra tekrar derece elde etme başarısı gösterdi.
Müezzin Engin Şahin, AA muhabirine, hafız olarak farklı alanlarda ilerlemek isterken 28 Şubat sürecinde önünün kesildiğini anlattı.
Üniversiteden mezun olduktan sonra içinde uhde kalan müezzinlik için bir süre ilgilendiği ses sanatçılığını bıraktığını ifade eden Şahin, "2003 yılında TRT'nin yarışlarına başvurdum. TRT Arı Stüdyoları'nda yayınlanan programda Türkiye 3'üncüsü oldum. Aynı stüdyoda 2025 yılında Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda yine Türkiye 3'üncüsü oldum. Rabbimize hamdediyorum. Farklı alanlarda aynı başarıyı sağlamış oldum." dedi.
- "Ödülü alırken gözlerim doldu"
Daha önce yaşadığı sıkıntılardan bahseden Şahin, şöyle konuştu:
"Bu bize Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de gösteriyor. Bir zamanların Türkiyesi ile şimdiki Türkiye arasında dağlar kadar fark var. O zaman söyleselerdi ki devletin televizyonunda böyle bir yarışma yapılacak, hiç kimse inanmazdı. Aklımıza bile gelmezdi. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde çok şey değişti. Sahnede Cumhurbaşkanımızın elinden ödülü alırken gözlerim doldu, 'nereden nereye geldik' dedim. Ödülü aldığım zaman yıllar öncesine gittim. Duygulanmamak mümkün değil."
Şahin, bu tür yarışmaların çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gençlerimize teşvik olsun diye, Kur'an'ın güzelliğini göstermek için bu yarışmanın olması gerekiyordu. Bu yarışmanın devlet televizyonunda yapılması müthiş bir şey. Gençlere çok güzel örnek oldu. 40 binin üzerinde insanın başvurduğundan bahsettiler. Bu başvuruların yarısından fazlası gençlerimiz. Bu çok güzel bir şey."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.