Erzurum'da jandarma bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimlerini sürdürüyor

Çalışmalara, trafik jandarması, Jandarma Suç Araştırma Timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personeli ile asayiş timlerinin yanı sıra olası kaçakçılık durumları için hassas burunlu köpekler de destek veriyor.

Güvenlik önlemi alarak oluşturulan farklı noktalarda araçları durduran ekipler, sürücüler ile yolcuların bayramlarını tebrik edip şeker ve kolonya ikramında bulunuyor.

Erzurum'da jandarma ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla artırılan trafik denetimlerine devam etti.

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