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        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

        Erzurum'un Tekman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:17
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        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Tekman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

        T.İ. (25) ile E.E'nin (30) kullandığı plakaları henüz belirlenemeyen 2 otomobil, Tekman-Erzurum kara yolunun Erence Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 9 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

        Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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