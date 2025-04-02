Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Erzurum'un Tekman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
T.İ. (25) ile E.E'nin (30) kullandığı plakaları henüz belirlenemeyen 2 otomobil, Tekman-Erzurum kara yolunun Erence Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 9 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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