Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in babası Ahmet Sekmen hayatını kaybetti

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da paylaşımında, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in babası Ahmet Sekmen'in hayatını kaybettiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli başkanımıza ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

"Ailemizin çınarı, kıymetli büyüğümüz, babamız Hacı Ahmet Sekmen, ebediyete irtihal eyledi. Hayatı boyunca inancıyla, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle bizlere örnek olan bir dava adamıydı. Rabbim, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ruhu şad, makamı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Sekmen'in İstanbul'da yaşayan ve bir süredir tedavi gören babası Ahmet Sekmen 87 yaşında hayatını kaybetti.

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