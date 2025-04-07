GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da kamyon 6 araca çarptı, 8 kişi yaralandı

Erzurum'da kargo firmasına ait kamyonun 6 araca çarpması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.

Taner Budak idaresindeki 25 LV 948 plakalı kargo firmasına ait kamyon, Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Duramayan kamyon, kaza yerinden yaklaşık 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarparak kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Budak ile Oğuzhan B, Ahmet K, Abdülbaki G, Ali D, Cihad Han A, Murat G. ve Burak D, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücülerden Ahmet K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.