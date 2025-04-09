Erzurum, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) devletleri turizm bakanlarının katılımıyla 25 ve 26 Nisan'da düzenlenecek "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (KUDAKAF 2025)" hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli'nde düzenlendi.

Burada konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un, EİT'nin "2025 Turizm Başkenti" ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ünvanlarını bu yıl birlikte yürüttüğünü belirtti.

Nisanda düzenlenecek resmi açılış programında, KUDAKAF'ın açılışı, Palandöken Ekonomik Forumu, Turizm Bakanları Toplantısı ve Kabine Toplantısı gibi önemli etkinliklerin yapılacağını bildiren Çiftçi, etkinliklerin kentin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

- "Erzurum'un şanına layık bir kariyer fuarı olmasını temenni ediyoruz"

KUDAKAF'ın Atatürk Üniversitesinin koordinasyonunda, civardaki 8 üniversitenin katılımı ve desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Fuar, iş insanları ile iş arayanlar arasında bir köprü vazifesi görecek, onları buluşturmuş olacak. Beklentimiz, değerli iş insanlarımızın, kurum amirlerimizle bu kariyer fuarının canlı geçmesini ve daha fazla katılım olmasını sağlamalarıdır. Erzurum'un şanına layık bir kariyer fuarı olmasını temenni ediyoruz. Bu amaçla toplantıyı organize ettik. Şehir bizim şehrimiz, tanıtacağımız yer Erzurum, öğrenciler bizim öğrencilerimiz, iş insanları bizim insanlarımız. Ne kadar katılım olursa ve ne kadar canlı geçerse, hem iş insanlarımız hem de öğrencilerimiz açısından bunun faydalı olacağına inanıyorum. Bu açıdan hem iş insanlarımızın hem de resmi kurumlarımızın bu işi sahiplenmelerini bekliyoruz. Biz gerekli koordinasyonu sağlayacağız, sizlerin de destekleriyle, inşallah alnımızın akıyla kariyer fuarını ve diğer etkinlikleri en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Hem katılımlarınızdan hem de desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte el birliğiyle bu işi yürüteceğiz."