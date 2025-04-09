Suç oranının azaldığı Erzurum'da denetimler daha da sıkılaştırıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte suç oranının geçen yılın ilk 3 ayına kıyasla azaldığını ve denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını söyledi.

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı"nda, kentin geçen yılın ve bu senenin ilk 3 ayındaki suç verilerini karşılaştırarak, değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum'da geçen yılın ilk 3 ayında kişilere karşı 1571 olay meydana geldiğini belirten Çiftçi, sayının bu sene yüzde 13,7 azalarak 1355'e düştüğünü bildirdi.

Çiftçi, jandarma ve emniyetin sürekli saha olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mal varlığına karşı işlenen suçların, geçen senenin ilk 3 ayında 368 olay meydana gelmişken, bu sene 233'e düştüğünü gözlemliyoruz, azalış oranı yüzde 36,7'ye tekabül ediyor. Devlete ve millete karşı işlenen suç sayısı 60 iken, bu sene 29'a düştüğünü görüyoruz, azalış oranı yüzde 51,7. Topluma karşı 263 suç meydana gelmişken, bunun 203 olduğunu görüyoruz, yüzde 22,8'lik azalış var. Kişilere, mal varlığına, devlete, millete karşı ve topluma karşı işlenen suçlarda bu senenin ilk 3 ayında anlamlı bir düşüş olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim."

Emniyet ve jandarma personelini tebrik eden Çiftçi, "İlimizin emniyeti, asayişi ve huzuru açısından çalışmalarımızı emniyet ve jandarma olarak büyük hassasiyetle yürütüyoruz. Emniyet ve jandarmamız tüm unsurlarıyla sahada. Sahaya hakim oldukça, daha fazla operasyon yaptıkça olayların azalma trendine girdiğini görüyoruz. Bu sonuç ortaya çıktıkça da daha fazla sayıda uygulamaya imza atıyoruz. Bu sadece asayiş olaylarıyla ilgili değil, trafik ve narkotik, terör ve siber suçlarla da ilgili." dedi. - Kentteki 11 konaklama tesisi aykırı faaliyetten kapatıldı Çiftçi, Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "2024 Ramazan Bayramı tatilinde 39 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş, bu yılki tatilde bu sayının 32 olduğunu görüyoruz. Geçen sene ve bu sene birer kişi hayatını kaybetmiş. Geçen sene 70 vatandaşımız yaralanmışken, bu sene 67 kişinin yaralandığını görüyoruz. Geçen sene 42 bin 451 araç denetlenmişken, sayının bu sene 47 bin 844'e yükseldiğini görüyoruz. Bu denetimlerde 2024'te 3 bin 49 kişiye idari yaptırım uygulanmışken, bu sene 6 bin 427 kişiye ceza uygulanmış."