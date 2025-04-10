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        Erzurum'da EİT ülkelerinin katılımıyla "Palandöken Ekonomi Forumu" düzenlenecek

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 25-26 Nisan'da "Palandöken Ekonomi Forumu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:00
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        Erzurum'da EİT ülkelerinin katılımıyla "Palandöken Ekonomi Forumu" düzenlenecek
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 25-26 Nisan'da "Palandöken Ekonomi Forumu" düzenlenecek.

        Palandöken Dağı'ndaki bir otelde, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, akademisyenler ve kurum amirlerinin katılımıyla "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Toplantıda, EİT ülkelerinin katılımıyla 25-26 Nisan'da düzenlenecek "Palandöken Ekonomi Forumu" programının detayları görüşüldü.

        Koordinatör Çığlık, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'da Kış Oyunları, FIS Dünya Snowboard Kupası ve AFAD Kış Tatbikatı gibi yoğun katılımlı uluslararası organizasyon yaptıklarını hatırlattı.

        Yıl boyunca kentte 60'a yakın 8 ana başlıkta uluslararası organizasyon düzenleneceğini ifade eden Çığlık, "Erzurum özellikle kış sporları altyapısıyla bu tür organizasyonlarda çok tecrübeli. Bu kadar sporcuyu yüzümüzün akıyla Erzurum'da ağırlayabildik. Turizmin öznesi insandır, insanın memnun kaldığı her aktivite geri dönüşüm olarak başka bir turistin gelmesine vesile olacaktır." dedi.

        Çığlık, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum'un resmi açılış programının yapılacağını dile getirdi.

        Ayrıca Palandöken Ekonomi Forumu kapsamında yapılacak toplantılarda, Erzurum'dan sonraki turizm başkenti seçilecek yerin belirleneceğini anlatan Çığlık, şunları kaydetti:

        "Palandöken Ekonomi Forumu'nu, Erzurum'un EİT 2025 Turizmi Başkenti ilan edilmesinin ardından sadece turizm alanında değil, enerji, lojistik dijital ekonomi, tarım ve ticaret gibi tüm kalkınma başlıklarını entegre eden büyük bir vizyonun ilk büyük buluşması olarak nitelendiriyoruz. Bugün Erzurum sadece Türkiye için değil Avrasya ve Orta Doğu için de enerji, lojistik ve ticaretin yeniden şekillendiği bir merkez konumunda yükselmektedir. Forumda enerji ve enerji güvenliği başlıkları ele alınacak. Erzurum, TANAP projesi ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin geçtiği şehir. Bu hatlar Erzurum'u enerji güvenliği, sürdürülebilir enerji arzı ve bölgesel işbirliği açsından kilit konuma getiriyor. Forumda bu alanın sürdürülebilirliği, yenilenebilir enerjiyle entegrasyonu ve yeni yatırımlar ele alınacak. Erzurum'un bir lojistik teknolojik üssü haline getirilmesi konuşulacak. Bu başlıklar bize 'Erzurum artık bir şehir değil, kavşaktır' diyor. Bu kavşaktan enerji akar, ticaret geçer, dijital bilgi dolaşır, kültürler buluşur ve biz bu kavşakta yaşıyoruz."

        Toplantı, akademisyenlerin Palandöken Ekonomi Forumu'nun detaylarıyla ilgili bilgilendirme yapmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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