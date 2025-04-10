Erzurum'da zeka oyunlarıyla öğrencilerin zihinsel becerilerine katkı sağlanıyor

Erzurum'da ilk ve ortaokul öğrencilerinin zihinsel becerilerini geliştirmek amacıyla "7. Akıl ve Zeka Oyunları Yakutiye İlçe Turnuvası" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen turnuva, Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan turnuvaya, ilk ve ortaokul düzeyinde ilçe sınırlarındaki okullardan toplamda 135 öğrenci katıldı.

Zeka oyunları alanında öğrencilerin yeteneklerini sergilediği turnuvada, dikkat, strateji, mantık yürütme ve problem çözme gibi becerilerini ortaya koyan öğrenciler, izleyicileri etkiledi.

Turnuva öğrencilerin oyunlar aracılığıyla kaynaştığı, işbirliği ve rekabeti aynı anda deneyimlediği, eğitici ve keyifli atmosferde tamamlandı.

Turnuvaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, bu tür etkinliklerin çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Çocukların düşünen, üreten ve problemler karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesinin önemine değinen Gazioğlu, "Bireysel ve grup oyunlarıyla yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, kendilerini ifade edebilecek ortamların sunulması ve öğrenciler arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesi adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bugünkü turnuva, öğrencilerimizin zeka oyunlarıyla hem eğlendiği hem de öğrendiği anlamlı bir platform oldu. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Gazioğlu, etkinlik sonunda, turnuvaya ev sahipliği yapan Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti..

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Turnuvaya Yakutiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fatih Demir ve Sinan Halis, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.