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        Erzurum'da 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi

        Erzurum'da bir iş yerinde 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:15
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        Erzurum'da 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi
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        Erzurum'da bir iş yerinde 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir iş yerinde metil alkol bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin iş yerine düzenledikleri operasyonda, 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili C.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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