Erzurum'da 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir iş yerinde metil alkol bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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