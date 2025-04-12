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        Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 218 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 218 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:50
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        Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 218 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 218 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 71 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için 14 greyder, 3 dozer, 10 kepçe, 7 bıçaklı kamyon desteğiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 16 köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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