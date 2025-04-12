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        Erzurum'da "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" sona erdi

        Erzurum'da dün başlayan "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı", uygulamalı ve teorik eğitimlerle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:04
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        Erzurum'da "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" sona erdi
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        Erzurum'da dün başlayan "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı", uygulamalı ve teorik eğitimlerle tamamladı.

        Erzurum Veteriner Hekimler Odasınca onursal başkanlıklarını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu'nun üstlendiği, 2 gün süren çalıştaya Atatürk Üniversitesi ve farklı şehirlerden akademisyenler, veteriner hekimler, oda başkanları, üreticiler ve öğrenciler katıldı.

        Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen çalıştayın ikinci gününde, katılımcılara teorik eğitimlerin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde "Kedilerde sık karşılaşılan sorunlar, viral hastalıklarda teşhis ve tedavi", "Kedi ve köpeklerde uygulamalı temel endoskopi, ekokardiyografi", "Sığdırlarda Uygulamalı Doğuma Yardım" gibi konu başlıklarında uygulamalı eğitimler verildi.

        Erzurum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal, AA muhabirine, çalıştayı, sektörün ve bölge hayvancılığının ihtiyaçlarına çözüm odaklı ciddi bir ön çalışma yaparak programladıklarını söyledi.

        Programa yoğun katılım olduğunu ifade eden Birdal, "Çalıştaya şehir dışından 350-400 veteriner hekim, akademisyenler katıldı. Bölgemizden, Ağrı, Van, Bitlis, Muş, Kars gibi illerden yetiştiriciler geldi. Bölgemizin de bu şekilde bilimsel çalıştaylara, çalışmalara ihtiyacını görmüş olduk. Toplantı ve eğitimler dolu dolu geçti." dedi.

        Birdal, çalıştayın hayvancılık ve veteriner bilimleri açısından çok faydalı olduğunu, bu anlamda çok olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

        - "Sorun tespitinden ziyade çözüm odaklı program gerçekleştirdik"

        Çalıştayı kongre seviyesinde planladıklarını anlatan Birdal, "Çalıştayda daha önce belirlenmiş sıkıntılarla alakalı bölgedeki yetiştiricilerimize, belirlediğimiz konuları hep çözüm odaklı eğitimlerle destekledik. Türkiye'de alanında uzman hocalar gelip eğitim verdi. Bölgemizin incisi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden hocalarımızla eğitimleri destekledik. Sorun tespitinden ziyade çözüm odaklı program gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Birdal, Erzurum Veteriner Hekimler Odası olarak çalıştayın sonuç raporlarını ilgili yetkililerle paylaşacaklarını sözleri ekledi.

        Çalıştay, davetlilere kentin tarihi ve turistik mekanlarının gezdirilmesi ve akşam yemeğiyle sonra erecek.

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