Erzurum'da bir polis mesai arkadaşını kazara silahla yaraladı
Erzurum'da bir polis, kontrol ettiği silahın kazara ateş alması sonucu mesai arkadaşını yaraladı.
Erzurum'da bir polis, kontrol ettiği silahın kazara ateş alması sonucu mesai arkadaşını yaraladı.
Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, ruhsat yenilemek için gelen vatandaşın silahını kontrol etti.
Bu sırada kazara silah ateş aldı ve kurşun bir polis memuruna isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu hastaneye kaldırdı.
Çenesinden yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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