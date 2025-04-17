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        Erzurum'da bir polis mesai arkadaşını kazara silahla yaraladı

        Erzurum'da bir polis, kontrol ettiği silahın kazara ateş alması sonucu mesai arkadaşını yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:20
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        Erzurum'da bir polis mesai arkadaşını kazara silahla yaraladı
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        Erzurum'da bir polis, kontrol ettiği silahın kazara ateş alması sonucu mesai arkadaşını yaraladı.

        Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, ruhsat yenilemek için gelen vatandaşın silahını kontrol etti.

        Bu sırada kazara silah ateş aldı ve kurşun bir polis memuruna isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu hastaneye kaldırdı.

        Çenesinden yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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