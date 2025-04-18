Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor

        Erzurum'da 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

        Tarihi Yakutiye Medresesi önünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programda, Erzurum bar ekibi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaptı.

        Etkinlikte Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık konuşma yaparak, turizmin önemini ve kentteki çalışmaları anlattı.

        Programın sonunda vatandaşlara, Erzurum'un yöresel lezzetlerinden Erzurum su böreği, lor dolması, kadayıf dolması, ayran aşı ve kavurga ikram edildi.

        - "Erzurum'un kanatları" isimli söyleşi gerçekleştirildi

        Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği tarafından da Erzurum'un ornitoloji turizmi potansiyelini tanıtmak amacıyla "Erzurum'un kanatları" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

        Yakutiye Medresesi'nde yapılan etkinlikte, Erzurum'daki kuş potansiyelinin turizme nasıl kazandırılacağı ile ilgili sunumlar yapıldı.

        Dernek başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, Balıkesir'de bulunan Manyas Kuş Cenneti ile ilgili yapmış olduğu incelemeleri anlatarak, 266 çeşit kuşun gözlemlendiğini ancak Erzurum'da 312 çeşit kuş türünün tespit edildiğini söyledi.

        Kızılkaya, "En önemli ve en pahalı turizm çeşitlerinden biri olan ornitolojinin büyük bir çevre bilinci gerekir. Özellikle kuşların göç dönemleri olan ilkbahar ve sonbaharda bu kuş çeşitlerin rahatlıkla gözlenebilir. Bu alanda büyük meraklara sahip kitle var. Ornitoloji turizminin hem Erzurum'da turizm sezonlarına ciddi katkı yapacağını hem de Erzurum'un tanıtımında önemli bir yere sahip olacağını düşünüyoruz." dedi.

        Salonda Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Erzurum'un yaban hayatı ile ilgili fotoğraf sergisi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Benzer Haberler

        Palandöken yapay zeka ile yönetilen kayak merkezi olma yolunda
        Palandöken yapay zeka ile yönetilen kayak merkezi olma yolunda
        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çık...
        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çık...
        Erzurum'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali Erzurum'da yapıldı
        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali Erzurum'da yapıldı
        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çık...
        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çık...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da eşini boğarak öldürüp intihar girişiminde bulunan...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da eşini boğarak öldürüp intihar girişiminde bulunan...