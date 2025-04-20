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        Erzurum'da cirit oynarken at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti

        Erzurum'da cirit oynarken at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:45 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:45
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        Erzurum'da cirit oynarken at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
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        Erzurum'da cirit oynarken at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti.

        Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı.

        Maçın ikinci yarısında Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu 44 yaşındaki Adem Geyik, at üstünde fenalık geçirdi ve tutunamayıp yere düştü.

        Hareketsiz kalan Geyik, köylülerin imkanıyla hastaneye götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Geyik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Geyik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Geyik'in şeker hastası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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