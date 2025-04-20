Erzurum'da cirit oynarken at üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti.

Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı.

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