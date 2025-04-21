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        Erzurum'da 2 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da düzenlenen operasyonda, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:18
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        Erzurum'da 2 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Erzurum'da düzenlenen operasyonda, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Narkotik madde arama köpeği "Magnum"un desteğiyle yapılan çalışmada, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli H.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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