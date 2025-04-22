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        Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:26
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        Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda sokak satıcılarına yönelik geçekleştirdikleri çalışmalarda üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatı ile 4 bin 900 lira ele geçirdiği H.A'yı gözaltına aldı.

        Zanlı H.A.. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.

        Ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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