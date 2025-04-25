GÜNCELLEME - Erzurum'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi

Zanlının kasten yaralama, hırsızlık, tehdit ve hakaret gibi suçlardan toplam 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve yapılan çalışmalarda Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Z.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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