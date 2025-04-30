Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Avrupa'dan iki madalya ile dönen tekvandocular, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'dan iki madalya ile dönen tekvandocular, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-17 Nisan'da Estonya'da yapılan şampiyonada tatamiye çıkan sporcular, 51 ve 61 yaş üzeri erkek takımlarında mücadele etti.

        Erkek takımında Tevfik Çelik ve Mehmet Örkan ile tatamiye çıkan Mustafa Kemal Yıldıran 61 yaş üzeri kategoride altın, Ömer Budancamanak ise 51-60 yaş takımında gümüş madalya kazandı.

        Söz konusu şampiyonadan madalyayla memleketlerine dönen Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube müdürleri Yaşar Elen ile Ömer Karslı tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Yıldıran, kendilerine destek olan yöneticilere teşekkür ederek, 'Rabbime şükürler olsun, bu şampiyonluğumu Gazze'ye armağan ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Emzik, biberon ve çıngıraklarla Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çektiler
        Emzik, biberon ve çıngıraklarla Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çektiler
        Erzurumspor FK'den PFDK'nin verdiği cezaya tepki:
        Erzurumspor FK'den PFDK'nin verdiği cezaya tepki:
        Erzurum'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Erzurum'da "Gazze: Bir Soykırım Anatomisi" konulu sergi açıldı
        Erzurum'da "Gazze: Bir Soykırım Anatomisi" konulu sergi açıldı
        Tarım Kredi Yem AŞ 14. yem fabrikasını Erzurum'a kuracak
        Tarım Kredi Yem AŞ 14. yem fabrikasını Erzurum'a kuracak
        Erzurum'da çocuklar teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığına karşı farkın...
        Erzurum'da çocuklar teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığına karşı farkın...