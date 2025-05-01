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        Erzurum'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nın finali yapıldı

        Erzurum'da 179 öğrencinin katıldığı "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nın finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:11
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        Erzurum'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nın finali yapıldı
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        Erzurum'da 179 öğrencinin katıldığı "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nın finali yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 ilçeden 179 öğrencinin katılımıyla Palandöken ilçesindeki Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen finale Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri, idareci, öğretmen ve veliler katıldı.

        İlkokul öğrencileri pentago, küre, abluka, equilibrio, motif, ortaokul öğrencileri ise küre, mangala, pentago, abluka, kulami alanlarında kıyasıya mücadele etti.

        Vali Yardımcısı Özdemir, yarışmaya katılan öğrencilere başarı diledi.

        İl Milli Eğitim Müdürümüz Yıldız da turnuvaya katılan öğrenciler ile organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmasını, akıl ve zeka oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl ve zeka oyunları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yarışma sonunda her ne kadar birinci, ikinci, üçüncü açıklanacak olsa da bu, kaybedeni olmayan bir yarışma." diye konuştu.

        Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler, Erzurum'u Türkiye finallerinde temsil edecek.

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        Galeri

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