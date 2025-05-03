Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025"te yapay zeka konuşuldu

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025"te sektör liderleri, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri yapay zekayı konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025"te yapay zeka konuşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025"te sektör liderleri, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri yapay zekayı konuştu.

        Atatürk Üniversitesi ATASOFT Kulübünce,15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programa Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Üstün Özen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, Artiwise Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Tanel Temel, Monster Notebook Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi İlhan Yılmaz, TOFAŞ Ürün ve Kalite Mühendisliği Departmanı Başkanı Özcan Çavuşoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Derneği Başkanı Prof. Dr. Özen, açılışta yaptığı konuşmada, bölümlerinin Türkiye'deki YBS bölümleri için akademisyen ihtiyacını karşılama misyonunu üstlendiğini söyledi.

        Özen, "Yapay zeka, çağımızın en büyük yıkıcı teknolojisi olarak adlandırılabilir yani yıkıcı teknoloji demek tahrip eden, yok eden anlamında değil iş yapma biçimlerini kökünden değiştiren, geleneksel iş yapma biçimlerini tamamen değiştiren teknolojiler anlamında. Bunu 'tuşlu telefondan akıllı telefonlara' geçme gibi örneklendirebiliriz." dedi.

        Bireylerin yapay zeka ile büyük ölçüde etkinliğini yitiren eski teknolojiler yerine yeni teknolojilere adapte olmak zorunda kaldıklarını belirten Özen, bu boyutuyla yapay zekanın yıkıcı teknoloji olduğunu söyledi.

        - "Yeni yeni iş tanımları, becerileri ortaya çıkıyor"

        Özen, yapay zekanın gelişen teknolojilere de yön verdiğine işaret etti.

        "Belki de bu çağda yaşadığımız en büyük yıkıcı teknoloji yapay zeka teknolojileridir çünkü kapsamı geniş." diyen Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Aslında yapay zeka sadece teknolojik gelişme değil aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli paradigma değişimlerinden birisi. Tekerleğin icadından tutun, elektriğe, internete ve mobil devrim gibi birçok teknolojiyi bugüne kadar yaşadık ama hiçbirisi yapay zeka kadar etkili olmadı. Özellikle üretken yapay zekanın mazisi çok fazla değil ama gelecekte ne olacağını hayal bile edemiyoruz. Bugün sağlıktan sanayiye, tarımdan eğitime ve haberleşmeye kadar yapay zekanın yıkıcı etkilerini görüyoruz. Bu teknolojiyle birlikte meslekler dönüşüyor, bazı meslekler tamamen ortadan kalkıyor ve yeni yeni iş tanımları, becerileri ortaya çıkıyor."

        Konuşmaların ardından program, katılımcılar ve sektör liderlerinin "Müşteri Deneyiminin Geleceği: Yapay Zeka İle Sesinizi Duyurun" sunumlarıyla devam etti.

        Program, yarın sunum ve oturumlarla sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temalı Psikoloji Zirvesi başla...
        Erzurum'da "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temalı Psikoloji Zirvesi başla...
        Kadınların dokunuşuyla atıklar sanata dönüşüyor
        Kadınların dokunuşuyla atıklar sanata dönüşüyor
        Erzurum-Artvin yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum-Artvin yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        Bilim insanlarının "doğumda anne karnındaki riski önceden gösteren" projesi...
        Bilim insanlarının "doğumda anne karnındaki riski önceden gösteren" projesi...
        Erzurum'da otomobil dereye uçtu; 3 yaralı
        Erzurum'da otomobil dereye uçtu; 3 yaralı
        Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı