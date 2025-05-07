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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. OSB'deki çalışmaları inceledi

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:04
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. OSB'deki çalışmaları inceledi
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen çalışmaları inceledi.

        Vali Çiftçi, ziyaretinde su ve kanalizasyon şebekesi, doğal gaz hattı, internet altyapısı ile bağlantı yollarındaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Altyapıdaki çalışmaların hızlandırılması talimatı veren Çiftçi, daha sonra üretime geçmiş ve inşaatı devam eden fabrikaları gezdi. İşletme sahipleriyle bir araya gelen Çiftçi, yatırım planlamaları hakkında istişarede bulundu.

        Sanayi bölgesindeki fabrikaların hızla yükselmeye başlamasından memnuniyet duyduğunu belirten Çiftçi, fabrikaların kısa sürede üretime geçmesi temennisinde bulundu.

        ​​​​​​​Çiftçi'ye ziyarette Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aziziye Kaymakamı Muhammed Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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