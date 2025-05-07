Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. OSB'deki çalışmaları inceledi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen çalışmaları inceledi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen çalışmaları inceledi.
Vali Çiftçi, ziyaretinde su ve kanalizasyon şebekesi, doğal gaz hattı, internet altyapısı ile bağlantı yollarındaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Altyapıdaki çalışmaların hızlandırılması talimatı veren Çiftçi, daha sonra üretime geçmiş ve inşaatı devam eden fabrikaları gezdi. İşletme sahipleriyle bir araya gelen Çiftçi, yatırım planlamaları hakkında istişarede bulundu.
Sanayi bölgesindeki fabrikaların hızla yükselmeye başlamasından memnuniyet duyduğunu belirten Çiftçi, fabrikaların kısa sürede üretime geçmesi temennisinde bulundu.
Çiftçi'ye ziyarette Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aziziye Kaymakamı Muhammed Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.
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