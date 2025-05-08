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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da geçen ay yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:48
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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da geçen ay yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-30 Nisan'da kent genelinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan uygulamalar ve teknik, fiziki takipler sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 92 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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