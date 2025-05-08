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        Erzurum'a il dışından gelip izinsiz pankart asan 4 kişi gözaltına alındı

        Erzurum Valiliği, kente il dışından gelip izinsiz pankart asan 4 kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:47
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        Erzurum'a il dışından gelip izinsiz pankart asan 4 kişi gözaltına alındı
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        Erzurum Valiliği, kente il dışından gelip izinsiz pankart asan 4 kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte 10 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan "Semra Kuytul Konferansı"nın duyurusunu yapmak üzere A.T. tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne el ilanı dağıtma ve pankart asma talebiyle dilekçe verildiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının dilekçeye verdiği cevapla ilgili açıklamada, "Valilik ile İl Emniyet Müdürlüğünden alınması gereken ön onay belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle talep uygun görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Daire başkanlığı ayrıca izinsiz olarak pankart asılması veya el ilanı dağıtılması halinde 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 42/1 maddesi gereğince yasal sürecin başlatılarak idari yaptırım uygulanacağı bildirilmiştir. Buna rağmen ilimiz dışından gelen 4 şahıs, Yakutiye ilçesi Kombina Caddesi üzerinde yol kenarına 'Semra Kuytul Konferansına Davet' pankartları asarken tespit edilmiş ve zabıta ekiplerinin afişleri kaldırmasına mukavemette bulunmuşlar, sözlü tehdit ve hakarette bulunan bu şahıslar resmi ekiplerce kademeli güç kullanılarak gözaltına alınmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiş ve adli süreç başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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