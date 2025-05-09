Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Filistin ile Doğu Türkistan'da yaşananlara tepki ve mazlumlara destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Üniversite kampüsünde bulunan Gelin Paşa Camisi avlusunda cuma namazı sonrası bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, ellerinde Türk, Doğu Türkistan ve Filistin bayrakları, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla rektörlük binasına kadar yürüdü.

Grup, yürüyüş sırasında İsrail aleyhine sloganlar atarak soykırıma tepki gösterdi.

Programı düzenleyen Genç İHH adına basın açıklamasını okuyan Emre Arpa, Gazze'de ve Doğu Türkistan'da yaşananlara dünyanın sessiz kaldığını belirterek, Filistin'de savaş suçu işlendiğini vurguladı.

Arpa, şunları kaydetti:

"'Filistinli bir çocuğun hayatı, Avrupalı çocuğun hayatı kadar değerli değil.' demeye getiriyorlar. Uygur bir annenin gözyaşı, Paris'te ağlayan bir kadın kadar ağlatmıyor kimseyi. İşte buna karşıyız. İnsanlık, renk, ırk, din, dil seçmeden, adaleti her yere eşit dağıtmak zorundadır çünkü adalet, seçilerek sunulacak bir nimet değil, herkesin hakkıdır. Bizler bu yürüyüşte sadece bir yol kapatmadık, bir çağrıyı başlattık. Bizim sesimiz, Erzurum'un soğuk rüzgarlarında değil, insanlık onurunun sarsıldığı her yerde yankılansın istedik."