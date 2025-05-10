Erzurum'da 60 yaş üstü vatandaşlar üniversite sıralarında

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen "60+Tazelenme Üniversitesi"' projesi ile 60 yaş üzerindeki bireyler, üniversite sıralarında eğitim alıyor.

Bakanlık ve üniversite arasında yapılan protokol sonucu şubat ayında hayata geçirilen "60+Tazelenme Üniversitesi" projesine, emekli akademisyenden ev kadınına kadar birçok farklı alandan 60 yaş üstü kişi katılıyor.

Üniversitenin fakültelerinde sağlıktan spora, müzikten tazelenme derslerine kadar birçok alanda eğitim gören 60 yaş üstü öğrenciler, dört yıl sürdürecekleri programda, sosyal aktivitelere de katılıyor.

Pazartesi ve salı günleri sabah 9.00'dan 17.00'ye kadar ders işleyen vatandaşlar, üniversite öğrencilerinin yararlandığı kütüphane, yemekhane, laboratuvar gibi her türlü imkanlardan da faydalanabiliyor.

Ağırlıklı olarak kadınların ilgi gösterdiği programda eğitim gören 70 öğrenciye, akademisyenler de gönüllülük esasıyla eğitim veriyor.

- "Bir büyüğümüz, 'hayalimizi gerçekleştirdiniz' demişti"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AA muhabirine, 60 yaş üstü bireylerin üniversite ortamında hayat kalitelerini artırmayı ve vakitlerini eğlenceli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi. Program başladığında bu kadar talep olacağını beklemediklerini ifade eden Çakmak, şöyle konuştu: "Bu teveccühün Erzurum'da oluşması çok kıymetli. Türkiye'de az üniversitede bu program var. Üniversitesi olarak bu programı başlatarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş olduk. Topluma katkı sağlamak, büyüklerimizle, üniversitemiz de birçok alanda etkinliklerde bir araya gelmek bizi de mutlu ediyor. Onlardan aldığımız geri bildirimler de çok olumlu. Çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Üniversite okuyup da programımıza başvurular olduğu gibi üniversite hayali olanlar da var. Açılış programımızda bir büyüğümüz, 'hayalimizi gerçekleştirdiniz' demişti. Liseden sonra üniversiteye gitme imkanı olmamış emeklilik sonrası bu programı duyunca kayıt oldu. Eşiyle birlikte şu an öğrencimiz." Programdaki öğrencilerin üniversite öğrencileri ile aynı ortamları paylaşmasının iki taraf için de çok faydalı olduğunu vurgulayan Çakmak, gelecek dönemde programın geliştirilerek devam edeceğini anlattı.

Projenin koordinatörlüğünü yapan Doç. Dr. Gülnihal Deniz ise tansiyon ölçümünden, miras hukukuna, sosyal medya kullanımından spor eğitimlerine kadar birçok eğitimin verildiğini ifade ederek, "Birçok kronik hastalığı olup da düzeldiğini söyleyen çok büyüğümüz var. Neredeyse tam kadro derslere devam diyoruz." dedi. - "Bu kürsülerde 43 yıl ders verdik şimdi de ders alıyoruz" Atatürk Üniversitesinde 43 yıl akademisyenlik yaptıktan sonra emekli olan ve eşi ile yeniden üniversite sıralarına öğrenci olarak dönen Korkmaz Selçuk da ilk başta gelmek istemediğini ancak eşinin ısrarı sonucu programa katıldığını anlattı. Selçuk, "Bu kürsülerde 43 yıl ders verdik şimdi de ders alıyoruz. İkinci bir hayata başlamış olduk. Ders dinlemek daha güzel. Biz de özlemişiz. Çocukları büyüttük, yalnız kaldık. Bizim için de çok güzel bir etkinlik oldu. Burada genellikle bize uygun eğitimler var. İnşallah 3 yıl daha devam edeceğiz." diye konuştu.