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        Erzurum'da yıldırım çarpması sonucu çoban kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden çoban kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:22
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        Erzurum'da yıldırım çarpması sonucu çoban kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden çoban kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Göreşken Mahallesi kırsalında hayvanları otlatan O.O. (23) ve A.O. kardeşler, aniden bastıran yağmura yakalandı.

        Bölgeye yıldırım isabet etmesi sonucu çoban kardeşlerden O.O. hayatını kaybetti, A.O. ise yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı A.O, Şenkaya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, O.O. ise otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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