Erzurum'da yıldırım çarpması sonucu çoban kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Yaralı A.O, Şenkaya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, O.O. ise otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye yıldırım isabet etmesi sonucu çoban kardeşlerden O.O. hayatını kaybetti, A.O. ise yaralandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden çoban kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

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