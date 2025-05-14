Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da lise öğrencilerinin "Aile Temalı" ödüllü resimleri sergilendi

        Erzurum'da liseli öğrencilerinin "Aile Temalı" ödüllü resimleri, açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da lise öğrencilerinin "Aile Temalı" ödüllü resimleri sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da liseli öğrencilerinin "Aile Temalı" ödüllü resimleri, açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

        ​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liseler arasında düzenlenen "Aile Temalı Resim Yarışması"nın ödüllü eserleri, kentteki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın açılışına katıldığı sergide, gençlerin aile kavramını kendi bakış açıları ve sanatsal yeteneğiyle yansıttığı çalışmalar ilgi gördü.

        "Aileleriyle kar oynayan çocuklar", "Anne ve babasıyla evde kitap okuyan çocuklar", "Bir ağacın dalında birlikte duran güvercinler" gibi tablolara işlenen resimler, ziyaretçi ve sanatseverler tarafından beğeniyle incelendi.

        Serginin açılışında konuşan Aykut, ailenin, bireyin ilk gelişim alanı ve hayatın en güçlü bağlarının kurulduğu yer olduğunu belirterek, "Gençlerimizin aileyi bir sevgi, güven ve dayanışma ortamı olarak yansıtmaları çok kıymetli. Resimlerle anlatılan her bir hikaye, aslında toplumun temelini oluşturan değerlere işaret ediyor. Bu çalışmalar, geleceğe umutla bakmamız için bizlere ilham veriyor." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız da sanatın, öğrencilerin duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği güçlü bir alan olduğuna işaret ederek, "Aile gibi temel bir konunun genç kalemlerden ve fırçalardan yansıması, eğitimimizin ne denli güçlü bir değer aktarımı sağladığının göstergesidir. Katılım gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Etkinlikte, keman dinletisinin ardından protokol tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Erzurum Şehir Hastanesinin Diyaliz Ünitesinde "Hemşireler Haftası" kutlandı
        Erzurum Şehir Hastanesinin Diyaliz Ünitesinde "Hemşireler Haftası" kutlandı
        Yaralı öğrenciyi şemsiye ile yağmurdan korumaya çalışan polis: Görevimizi y...
        Yaralı öğrenciyi şemsiye ile yağmurdan korumaya çalışan polis: Görevimizi y...
        Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı, Trabzonspor taraftarlarını taşıyan oto...
        Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı, Trabzonspor taraftarlarını taşıyan oto...
        Erzurum'da kara saplanan Trabzonspor taraftarını taşıyan otobüsü jandarma k...
        Erzurum'da kara saplanan Trabzonspor taraftarını taşıyan otobüsü jandarma k...
        Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı, Trabzonlu taraftarları taşıyan otobüs...
        Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı, Trabzonlu taraftarları taşıyan otobüs...
        Atardamar ve toplardamarın beyinde oluşturduğu 'damar yumağı'nı 5 saatte te...
        Atardamar ve toplardamarın beyinde oluşturduğu 'damar yumağı'nı 5 saatte te...