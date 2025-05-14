Erzurum'da gelin arabasının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum-Erzincan kara yolunda R.S.'nin kullandığı ve gelin arabası olduğu öğrenilen 69 ABA 483 plakalı otomobil, O.D. idaresindeki 25 LR 799 plakalı araca çarptı.

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