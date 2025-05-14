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        Erzurum'da gelin arabasının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da gelin arabasının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:01
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        Erzurum'da gelin arabasının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'da gelin arabasının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Erzurum-Erzincan kara yolunda R.S.'nin kullandığı ve gelin arabası olduğu öğrenilen 69 ABA 483 plakalı otomobil, O.D. idaresindeki 25 LR 799 plakalı araca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan O.D, R.S. ve M.S. ambulanslarla kentteki hastaneye götürüldü.

        Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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