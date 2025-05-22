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        ETÜ'de TÜBİTAK'tan destek alan 74 öğrenci projesi ödüllendirildi

        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), TÜBİTAK tarafından yürütülen öğrenci araştırma projeleri destekleme programı kapsamında destek almaya hak kazanan 74 proje için ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:14
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        ETÜ'de TÜBİTAK'tan destek alan 74 öğrenci projesi ödüllendirildi
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        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), TÜBİTAK tarafından yürütülen öğrenci araştırma projeleri destekleme programı kapsamında destek almaya hak kazanan 74 proje için ödül töreni düzenlendi.

        ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 74 proje ekibi destek almaya hak kazandı.

        TÜBİTAK tarafından üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerini bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek ve proje kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen programdan destek alan öğrenciler için Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda ödül töreni yapıldı.

        ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, törende yaptığı konuşmada, öğrenci projelerinin yalnızca bireysel başarı olmadığını, aynı zamanda takım çalışması, bilimsel üretkenlik ve proje kültürünün üniversite genelinde yaygınlaşmasını da temsil ettiğini belirtti.

        Projelerin öğrencilerin üniversite eğitimi süresince edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürdükleri somut çıktılar olduğunu ifade eden Çakmak, "Projelerin TÜBİTAK gibi saygın bir kurum tarafından desteklenmeye layık görülmesi, yapılan çalışmaların niteliğini tescil eder niteliktedir. Bu başarı, öğrencilerimizin sadece akademik değil aynı zamanda araştırmacı yönlerini de geliştirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu projeler, öğrencilerimizin gelecekte kamu ya da özel sektörde tercih edilmesinde güçlü bir referans niteliği taşıyacaktır. Çünkü günümüzde mezuniyet sonrası iş görüşmelerinde sadece not ortalamaları değil, öğrencinin ekip çalışmasına yatkınlığı, proje deneyimi ve bilimsel düşünceye katkı sunma potansiyeli de değerlendirme ölçütleri arasında yer almaktadır." dedi.

        Öğrenci ve danışmanların teşekkür belgelerini alması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona eren törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, dekanlar ve akademisyenler katıldı.

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