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        Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:58
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        Erzurum'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ardahan-Erzurum kara yolunda A.Ö. yönetimindeki 25 LU 349 plakalı minibüs ile F.T. idaresindeki 75 AAH 910 plakalı otomobil, Sarıkayalar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü F.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü A.Ö. ve S.N. Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        S.N, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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