EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri Karayazı'da devam ediyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un Karayazı ilçesinde başta ters lale fotoğraflama ve at yarışı olmak üzere çeşitli tanıtım programları düzenlendi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karayazı Kaymakamlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde yüründü.

İlçenin farklı mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde ters lale fotoğraflama, at yarışı, konserler, gökyüzü gözlemi, tarihi ve kültürel alan ziyaretleri ile havai fişek gösterileri yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, Erzurum'un "saklı cenneti" olarak tanımladığı Karayazı'nın her şeyin en güzelini hak ettiğini söyledi.

Erzurum ve Karayazı için önemli bir gün olduğunu ifade eden Titiz, etkinliklere çevre il ve ilçelerden gelenlere teşekkür etti.

Titiz, "İlçemizin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini hep beraber tanıtarak ve en önemlisi Karayazı'mızın misafirperver, çalışkan ve mert insanıyla beraber bunu gerçekleştirerek bu güzel topraklarda hiçbir zaman unutmayacak 2 güzel günü birlikte geçireceğiz. İlk defa yaptığımız festivalin her yıl üzerine koyarak daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum." diye konuştu.