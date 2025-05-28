Erzurum'da ehram kumaşı defilesiyle kültür ve moda buluştu

Erzurum'da, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının genç nesillere aktarılması ve kültürel bilincin oluşmasına katkı sağlanması amacıyla "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Eğitim, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel kumaşı ehramdan yapılan giysilerin defilesi yapıldı.

Kültür ve modanın buluştuğu defilede, enstitüde ehram kumaşından yapılan yeni tasarımlar tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Fırat Güzeldağ, burada yaptığı konuşmada, somut olan ile somut olmayan kültürel mirasın tanıtılması ve bu mirasın toplumsal kimlikteki rolünün ortaya konması amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına işaret eden Güzeldağ, şöyle konuştu:

"Bu medeniyeteler kendilerine has değerler ve birikimlerle zenginleştirmiştir. Anadolu'da kurulan uygarlıklar sadece mimari yapıları ve sanat eserleri ile değil, gelenekleri, dili ve yaşam tarzlarıyla da kültürel zenginliklere katkıda bulunmuştur. Şu an yaşadığımız coğrafya farklı inançların dillerin ve kültürlerin harmanlandığı bir mozaik halini almıştır. Sahip olduğumuz çeşitlilik, ulusal kimliğimizi güçlendirirken, aynı zamanda da bizi dünya sahnesinde özgür kılmaktadır. Kültürel mirasın sunduğu zenginlik geçmişimizin yansıması olmakla birlikte, kimliğimizin ve toplumsal bağlarımızın temelini oluşturtmuştur."

Güzeldağ, ayrıca Türkiye'nin, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 31 unsur ile en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke olduğunu anlattı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültür Sektörü Koordinatörü Cansu Türk ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, " Program sadece kültürel mirasın farkındalık çalışması ötesinde, eğitimin dönüştürücü gücünü, hayat boyu öğrenme prensibini ve bunu temele yayma gibi ilkelerle sağlanmış bir program. Bunun için çok değerli." dedi.