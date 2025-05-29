Erzurum'a yapılacak yeni stadyum için sondaj çalışması başlatıldı

Erzurum'a yeni yapılacak stadyum, spor salonu ve yüzme havuzu projesi için sondaj çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Erzurum Teknik Üniversitesi yolundaki alanda planlanan yeni stadyum, spor salonu ve yüzme havuzu projeleri için sondaj çalışmalarının başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "İnşallah Erzurumluların gurur duyacakları bir spor kampüsünü ilimize kazandıracağız. Bunun için yoğun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.