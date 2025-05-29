Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

Ekiplerce alınan ve DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından ilk tedavisi uygulanan puhu, Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Kent kırsalında yerde bitkin ve yaralı halde puhu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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