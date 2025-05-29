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        Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

        Erzurum'da yaralı bulunan puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:39
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        Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı
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        Erzurum'da yaralı bulunan puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kent kırsalında yerde bitkin ve yaralı halde puhu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce alınan ve DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından ilk tedavisi uygulanan puhu, Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

        Puhu, tedavisi sonrası doğal ortamına salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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