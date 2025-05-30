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        Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi'nde "Gazze Hatıra Ormanı" alanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:36
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        Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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        Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi'nde "Gazze Hatıra Ormanı" alanı oluşturuldu.

        Üniversitesinin Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Musiki Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi mevkisinde oluşturulan "Gazze Hatıra Ormanı" için ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu etkinlikte, Gazze Hatıra Ormanı'nın yalnızca bir çevre projesi değil, aynı zamanda bir vicdan projesi olduğunu söyledi.

        Hacımüftüoğlu, her fidanın bir umut olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada dikilen her fidan, savaşın kararttığı bir coğrafyada yeniden filizlenen hayatın, umudun ve barışın temsilidir. Üniversitemiz, sadece bilimsel çalışmalarla değil; aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini savunarak da yol almayı görev bilmektedir. Gazze'de yaşanan acılara sessiz kalmayan gençlerimizle gurur duyuyor, bu anlamlı projeye katkı sunan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu orman, mazlumların sesi olacak, geleceğe taşıyacağımız bir vicdan anıtı olacaktır." diye konuştu.

        Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Altun da "Bugün burada sadece bir fidan dikmiyoruz. Aynı zamanda Gazze’de yaşanan yıkıma karşı insanlığın, vicdanın ve dayanışmanın sesini yükseltiyoruz. Her bir fidan, Filistinli çocukların yarınlara olan umudu, bizlerin ise sorumluluğudur." dedi.

        Etkinlik kapsamında Nihavend Musiki Kulübünün duygusal ezgileri eşliğinde gerçekleştirilen fidan dikim töreni, katılımcılara hem hüzünlü hem de umut dolu anlar yaşattı.

        Öğrenciler, diktikleri fidanların yanında Filistinli kardeşlerine dualar etti.

        Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Nihavend Musiki Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Mustafa Özfidan, fakülte dekanları, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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