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        Erzurum ve Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Erzurum ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 20:03 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:07
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        Erzurum ve Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu
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        Erzurum ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu.

        Erzurum kent merkezinde sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

        Yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu, sürücüler kentin farklı noktalarında su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

        Şenkaya ilçesinde de akşama doğru sağanak, yerini doluya bıraktı.

        Dolu yağışı, Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında etkisini arttırdı.

        Şenkaya Göle kara yolu ile Şenkaya Değirmenlidere mahallesi ormanlık mevkisi beyaza büründü.

        Ardahan merkez ve Göle ilçesinde de sağanak ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

        Göle'de sağanakla birlikte gökkuşağı oluştu.

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