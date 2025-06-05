Erzurum'da 2,5 yıllık takiple gerçekleşen FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Erzurum merkezli 5 ilde 2,5 yıllık takibin ardından düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaklaşık 2,5 yıl süren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), HTS tetkikleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera incelemelerinde, örgüt içerisinde aktif faaliyet gösteren üyelere yönelik yürütülen soruşturmada, güncel il finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren şüpheli ile üyelerinin yurt dışındaki firari üst düzey sorumlularla irtibat kurarak talimat aldığını tespit etti.

Finans sorumlusunun talimatları, kendisine bağlı örgüt mensuplarının deşifre olmaması için gizliliğe önem vererek bağlı üyelerine ve esnaf gruplarına gizlice yüz yüze aktardığı belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda düzenli olarak esnaflardan toplanan paraların deşifresini engellemek için örgüt, kasa olarak belirlenen esnafların hesaplarına yatırıldığı ve ticari işlerinde kullanarak legal görünüm kazandırıldığı anlaşıldı.