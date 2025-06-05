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        Erzurum'da 2,5 yıllık takiple gerçekleşen FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 5 ilde 2,5 yıllık takibin ardından düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:14
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        Erzurum'da 2,5 yıllık takiple gerçekleşen FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
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        Erzurum merkezli 5 ilde 2,5 yıllık takibin ardından düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, yaklaşık 2,5 yıl süren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), HTS tetkikleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera incelemelerinde, örgüt içerisinde aktif faaliyet gösteren üyelere yönelik yürütülen soruşturmada, güncel il finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren şüpheli ile üyelerinin yurt dışındaki firari üst düzey sorumlularla irtibat kurarak talimat aldığını tespit etti.

        Finans sorumlusunun talimatları, kendisine bağlı örgüt mensuplarının deşifre olmaması için gizliliğe önem vererek bağlı üyelerine ve esnaf gruplarına gizlice yüz yüze aktardığı belirlendi.

        Ayrıca çalışmalarda düzenli olarak esnaflardan toplanan paraların deşifresini engellemek için örgüt, kasa olarak belirlenen esnafların hesaplarına yatırıldığı ve ticari işlerinde kullanarak legal görünüm kazandırıldığı anlaşıldı.

        - Paralar EFT, havale ve kurye ile aktarılmış

        Operasyonda örgütün üst düzey yönetiminden gelen talimatla toplanan paranın mahrem yapılanmalara, tutuklu, hükümlü ve ihraç mensupları ile ailelerine "emanet, elden alınan borç, halı taksiti, yolluk" gibi şifreli kelimelerle gizlice EFT, havale yoluyla ve kurye ile aktarıldıkları belirlendi.

        Çalışmada şüphelilerin kendi aralarında şifreli iletişim kurdukları, esnaflar hangi işi yapıyorsa parasını onun üzerinden şifrelediği tutuklular, örgüt avukatları, hükümlü ve ihraç mensupların yakınları aracılığı ile irtibat kurarak, yakından ilgilenildiği ve itirafçı olmayan mensuplarının ailelerinin moral ve motivasyonu arttırmak, kopmalarını engellemek amacıyla maddi yardımlarda bulunup, örgütsel toplantılar gerçekleştikleri tespit edildi.

        Ekipler, Erzurum merkezli 5 ilde belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, aralarında itirafçıların da bulunduğu 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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