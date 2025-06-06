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        Erzurum'un Osmanlı yadigarı tarihi Hacılar Hanı, eski ihtişamlı günlerine dönecek

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Osmanlı döneminde Erzurum'un en önemli ticaret merkezlerinden tarihi Hacılar Hanı'nın eski haline gelmesi için çalışmalar başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:09
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        Erzurum'un Osmanlı yadigarı tarihi Hacılar Hanı, eski ihtişamlı günlerine dönecek
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Osmanlı döneminde Erzurum'un en önemli ticaret merkezlerinden tarihi Hacılar Hanı'nın eski haline gelmesi için çalışmalar başlatıldı.

        Kaynaklara göre inşa ediliş şekli bakımından 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve dönemin en önemli ticaret merkezlerinden olan tarihi han, dikdörtgen açık avlulu Osmanlı dönemi eserlerden biri olarak biliniyor.

        Tarihi İpekyolu ve kervan yolları üzerinde yer alan Erzurum'da, Osmanlı döneminde ticaretin kalbinin attığı mekanlardan olan Hacılar Hanı'nın, eski ihtişamlı günlere dönmesi bekleniyor.

        2 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 53 dükkandan oluşan han, zamanla kent yapılaşması arasında eski cazibesini kaybetti.

        Tarihi mekanın eski günlerine kavuşması için ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

        Bir yıl içinde yapımı tamamlanması beklenen tescilli kültür varlığında, iç ve dış cephe çalışmaları yapılarak eski görünümüne kavuşturulacak.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, AA muhabirine, kent tarihinin önemli kilit noktalarından olan Hacılar Hanı'nın çalışmalarına Kurban Bayramı'ndan sonra başlanacağını söyledi.

        Proje çalışmaları tamamlanan hanın restore çalışmalarının titizlikle yürütüleceğini dile getiren İnci, "Hanın dış cephesinde restorasyon ve içeride de han çalışmaları yapılacak. Burada restoranlar, müzeler, atölyeler ve vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak iç mekanlar oluşturulacak." dedi.

        - "Tarihi yapının orijinal hale getirilmesi için çok titizlikle çalışılıyor"

        Tarihi binanın dış kısmında da vatandaşların işleri aksamayacak şekilde cephe çalışmaları yapılacağını ifade eden İnci, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 2 bin metrekarelik bu alan 53 iş yerinden oluşuyor. Erzurum'un tarihi ticaret merkezlerinden biri olarak yer alan hanın, restorasyonunda, koruma kurulları ile birlikte üniversitedeki hocalarımızla ortak fikirle yürütüyoruz. Daha sonra çok detaylı bir şekilde taşların onarımı, kumlamalar, çatı onarımları veya sonradan yapılan eklentilerin sökülmesiyle tarihi yapının orijinal hale getirilmesi için çok titizlikle çalışılıyor."

        Restorasyon çalışmalarının iki etapta tamamlanmasının planlandığını belirten İnci, "Halkımızın eski zamanlarda ticaret merkezi olarak kullandıkları bu yerleri yeniden canlandırmak istiyoruz. Erzurum'un değerli yerleri. Bunlar bizim miraslarımız. Bunlara sahip çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

        Tarihi hanın eski canlılığının yeniden oluşturulmasının hedeflendiğini vurgulayan İnci, kentte bulunan diğer 5 hanla ilgili de proje çalışmalarının yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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