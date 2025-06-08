Erzurum'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Tarafların alkollü olduğu, Baran K'nın çeşitli suçlardan 11, Murat E'nin de 2 kaydı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada Polat E. ve abisi Murat E. (32) ile Baran K. yaralandı.

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