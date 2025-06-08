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        Erzurum'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:43
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        Erzurum'da arkadaşlar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Müftü Solakzade Mahallesi Solakzade Camii bahçesindeki iş yerinde Polat E. (29) ile arkadaşı Baran K. (30) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Polat E. ve abisi Murat E. (32) ile Baran K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, Baran K.'nın ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Tarafların alkollü olduğu, Baran K'nın çeşitli suçlardan 11, Murat E'nin de 2 kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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