Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Karaciğer yetmezliğiyle 6 yıl mücadele etti, kadavradan nakille hayata tutundu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da karaciğer yetmezliği nedeniyle 6 yıldır nakil bekleyen 60 yaşındaki Suriye Yaşa, kadavradan bağışlanan organla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaciğer yetmezliğiyle 6 yıl mücadele etti, kadavradan nakille hayata tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da karaciğer yetmezliği nedeniyle 6 yıldır nakil bekleyen 60 yaşındaki Suriye Yaşa, kadavradan bağışlanan organla sağlığına kavuştu.

        Çat ilçesine bağlı Molla Ömer Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Yaşa'ya 6 yıl önce Hepatit B ve D'ye bağlı karaciğer yetmezliği sebebiyle siroz tanısı konuldu.

        Yaşa, 6 yıl önce organ nakli için Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu, yıllarca uygun donör bulunamadığı için karaciğer nakli yapılamadı.

        Yaklaşık bir ay önce kadavradan organ bağışı yapıldığı bilgisi verilen Yaşa, hastaneye davet edildi. Rize'de beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan organ, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından başarıyla Yaşa'ya nakledildi.

        Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Yaşa, hastaneden taburcu edildi.

        - "Çok şükür, büyük sıkıntıları bitti"

        Suriye Yaşa'nın oğlu Yasin Yaşa, AA muhabirine, 6 yıldır organ bekleyen annesinin kadavradan yapılan bağışla hayata tutunduğunu söyledi.

        Altundaş ve ekibine teşekkür eden Yaşa, "Allah razı olsun, gece aradılar, 'Öncelik başkasının.' dediler, sonra anneme nasip olunca nakli yaptılar. Her şey güzel geçti, bundan sonra annem daha iyi olacak, sağlığına kavuşacak. Çok sıkıntı çektik, karnı sürekli su topluyordu, onun için de tedaviler gördü. Karaciğer bulununca çok şükür, büyük sıkıntıları bitti." dedi.

        Yaşa, organ bağışında bulunan kişiyi tanımadığını, organ bağışlamanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bağış yapanlardan Allah razı olsun, keşke bütün insanlar böyle duyarlı olsa, organ bağışı hastalara ilaç gibi oluyor. Annemin durumu çok iyi, kontrollere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        Karaciğer nakledilen Suriye Yaşa da hastanenin hizmet ve imkanlarından çok memnun kaldığını anlatarak, "Doktorlarımın sayesinde kurtuldum, çok teşekkür ederim. Bağış yapandan da Allah razı olsun. Önceden çok sıkıntı çekiyordum, hayatım kurtuldu. Şimdi çok iyiyim, sağlığıma kavuştuğum için mutluyum." diye konuştu.

        - "Şansı iyi gitti, ona tam karaciğer çıktı"

        Dr. Öğr. Üyesi Altundaş da 6 yıldır nakil listesinde kayıtlı olan Yaşa'nın bir ay önce kadavradan nakil için çağrıldığını söyleyerek, "Karaciğer, Suriye Hanım'a nasip oldu, enfeksiyona bağlı karaciğer yetmezliği ve karaciğer sirozu gelişmiş, bunun da tedavisi karaciğer nakli. Şansı iyi gitti, ona tam uyumlu karaciğer çıktı ve naklini gerçekleştirdik. Tedavilerini de tamamladık, şimdi evine taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nakil sürecini ekipteki Doç. Salih Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Nurhak Aksungur ile gerçekleştirdiklerini anlatan Altundaş, ameliyat sonrası takip ve yoğun bakım sürecini Prof. Dr. Nazım Doğan'ın desteğiyle sürdürdüklerini dile getirdi.

        Altundaş, karaciğer yetmezliğinde karaciğer naklinin küratif tedavi olduğuna işaret ederek, "Maalesef Türkiye'de daha çok canlı nakiller yapılıyor. Hem alıcının hem de donörün ameliyat ve ameliyat sonrası risklerinin görülme ihtimali daha fazla olabiliyor. Bunun önüne geçmek için kadavra nakillerini fazla yapmamız lazım ama yeteri kadar havuzda kadavra yok. Böbrek hastası, bir şekilde diyaliz makinesiyle hayatını devam ettiriyor ama karaciğerin bir makinesi yok. Olmadığı için belli bir süre sonra vücuttaki toksinleri atamadığından ​​​​​​karaciğer yetmezliğinden hastaları kaybediyoruz. Bu yüzden karaciğer önemli, karaciğer nakli, karaciğer yetmezliği olanlarda tek seçenek." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirildi
        Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirildi
        Erzurum Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Erzurum Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Erzurumlu iş insanları, Azerbaycan'daki yatırım ve iş fırsatlarını dinledi
        Erzurumlu iş insanları, Azerbaycan'daki yatırım ve iş fırsatlarını dinledi
        Koruyucu ailesi oldukları çocukla 30 yıllık hasretlikleri son buldu
        Koruyucu ailesi oldukları çocukla 30 yıllık hasretlikleri son buldu