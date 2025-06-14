Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Doğu Anadolu'da 4 ilde kutlandı

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Kars ile Tunceli'de tören ve etkinlik düzenlendi.

Erzurum'da, Kars Kapı Şehitlik ziyaretiyle başlayan programda, dualar okunup mezarlara karanfil bırakıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda devam törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tuğgeneral Avcı, burada yaptığı konuşmada, 186 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne her zaman milletin takdirini kazandığını söyledi.

Jandarma teşkilatının günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edeceğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almış ve almaya da devam edecektir. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur.

Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütüyle mücadele eden emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görevini yapmaktadır." Konuşmaların ardından stant kuran jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), trafik, olay yeri inceleme, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri kullandıkları malzemeleri katılımcılara anlattı. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - Ağrı Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve beraberindeki jandarma personelini kabul etti. Vali Koç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Kiper, daha sonra Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Koç, teşkilat mensuplarının yıl dönümünü tebrik ederek çalışmalarında başarı dileğinde bulundu. - Kars Kars'ta da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. İl Jandarma Komutanlığında devam eden programda, kutlama mesajları okundu. İl Jandarma Komutanı Albay Genç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Jandarma bünyesinde görev yapan eğitimli köpeklerin gösteri sunduğu etkinlikte, Kars Valisi Ziya Polat ve beraberindekiler yerli silahları inceledi. - Tunceli Tunceli'de de Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve beraberindeki jandarma personelini kabul etti.