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        Erzurum'da 107 yıl önceki kaya tırmanışı canlandırıldı

        Erzurum'un Tortum ilçesinde, 107 yıl önce dağcılık ve kayak eğitmeni olan Avusturyalı bir subay tarafından eğitim niteliğinde yaptırılan kaya tırmanışı yeniden canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:14 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:30
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        Erzurum'da 107 yıl önceki kaya tırmanışı canlandırıldı
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde, 107 yıl önce dağcılık ve kayak eğitmeni olan Avusturyalı bir subay tarafından eğitim niteliğinde yaptırılan kaya tırmanışı yeniden canlandırıldı.

        Osmanlı döneminde kentte bulunan ve Türk askerlerine dağcılık ile kayak eğitimi veren Avusturyalı Von Huepka, "Şarkın İsviçre'si Tortum" olarak isimlendirdiği ilçeye gelerek yaklaşık bir asır önce Türk askerleriyle dağcılık faaliyetinde bulundu.

        Dönemin asteğmeni Arif Hikmet Koyunoğlu'nun 1918 yılında kentteki Kiremitliktepe Tabyası'ndan başlayarak Tortum'a gelip tırmanışın yapıldığını belirttiği hatıratından yola çıkan öğretmen ve öğrenciler, 107 yıl sonra aynı noktadan başlayarak ilçeye hareket etti.

        Tortum Kaymakamlığı ile belediyesinin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı dönemi askeri kıyafeti giyip o dönem tırmanışın yapıldığı dağa gelenler, yaya olarak bir süre yürüdükten sonra kurdukları düzeneklerle 107 yıl önce çıkılan dağa tırmanış gerçekleştirdi.

        Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi dağcılık sporcuları, Reşit Karabacak Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Dağcılık il temsilcisi Erdal Emeç nezaretinde zirveye çıkarak Türk bayrağı açtı.

        Etkinlikte konuşan Reşit Karabacak Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve proje koordinatörü Fatih Özbayrak, "Tortum ilçemizde Türkiye'deki ilk dağcılık faaliyetini konu alan bu tarihi canlandırmayı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Burada sadece 100 yıl önceki dağcılık tarihimize değil aynı zamanda Erzurum'un kurtuluşunda önemli rol oynayan dağ ve kayakçı müfrezemizin kahramanlarına da tanıklık ediyoruz. Tortum, coğrafyasıyla bölgenin parlayan bir turizm merkezi olmaya adaydır." diye konuştu.

        Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider de etkinliğin her yıl devam edeceğini dile getirerek, "Çok anlamlı bir bilgiyi öğrendik. Türkiye'deki ilk dağcılık faaliyeti Tortum'da yapılmış. Bu tırmanışın ilkini bugün yeniden gerçekleştirdik. Bundan sonra da bunu her yıl festival havasında sürdürmek istiyoruz. Tortum'un tanıtımına ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tırmanış etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de katıldı.

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